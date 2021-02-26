В Ужгороді весняні канікули в школах перенесли на початок березня

Весняні канікули у школах Ужгорода перенесли на 1-7 березня. Повідомлення про це оприлюднене на сайті міської ради 26 лютого.

«Весняні канікули в ужгородських школах будуть раніше – із 1 по 7 березня. Таке рішення ухвалили педагогічні ради навчальних закладів за рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», – повідомило управління освіти міськради.

Весняні канікули у школах України заплановані на 22-28 березня.

За даними Міністерства охорони здоров’я, Закарпатська область – серед лідерів по нових виявлених випадках коронавірусного захворювання COVID-19.