Чернівецьку область можуть внести до «червоної» зони карантину, яка з 26 лютого діє на Івано-Франківщині – МОЗ

На Івано-Франківщині 26 лютого почав діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санлікар Віктор Ляшко.

«Вступають у силу всі ті обмеження, які діяли під час зимового жорсткого карантину. Там мають бути зачинені заклади громадського харчування, не повинні працювати магазини, ТРЦ, розважальна інфраструктура, щоб зупинити стрімке зростання випадків і дозволити медичній системі впоратися з тими випадками, які є», – сказав він.

За словами Ляшка, рішення про запровадження «червоної» зони можуть ухвалити і щодо Чернівецької області.

«Якщо тенденція до зростання рівня шпиталізації збережеться в Чернівецькій області, то Міністерство охорони здоров’я буде ініціювати скликання на завтра Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», – сказав заступник голови МОЗ.

За його словами, 27 лютого буде третій день, коли в Чернівецькій області будуть перевищені встановлені Кабміном нормативи щодо поширення COVID-19. «Це також буде підставою для запровадження «червоного» рівня епіднебезпеки», – заявив Ляшко.

Останніми днями в Івано-Франківській області спостерігається зростання кількості випадків COVID-19. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій привезли на Франківщину мобільний госпіталь для хворих на COVID-19.