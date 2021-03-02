Зеленський повідомив, що отримав першу дозу вакцини від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції.

«Отримав вакцину від COVID-19. Зробив це на передовій із нашими солдатами як верховний головнокомандувач… Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень», – написав глава держави у твітері, уточнивши, що щеплення було здійснене вакциною індійського виробництва, яку розробляла компанія AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим. Станом на 2 березня в Україні вакциновано менш як 0,1% населення.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).