В Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 1 410 людей, 5 194 людина одужала, померли 162

Протягом доби провели 54 994 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (649), Чернівецькій (604), Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 357 470 людини, 26 212людей померли.