«Залишайтесь вдома, збережіть життя!» – в Чехії стартувала нова кампанія в боротьбі з COVID-19

У Чехії, де останніми днями значно погіршується ситуація з захворюваністю на COVID-19, започатковують нову кампанію в боротьбі з хворобою.

Із ініціативи Міністерства внутрішніх справ Чехії цими вихідними по всій країні буде поширено 10 тисяч плакатів із закликами до співгромадян допомогти медичним працівникам, а тому не виходити без потреби з дому, носити респіратори, дотримуватись встановлених правил у боротьбі з COVID-19.

«Ніколи не пізно знову сказати людям, як просто і вони можуть стати героями й врятувати життя. Досить залишитись вдома, а ззовні неухильно носити респіратор. Тільки так разом зуміємо зупинити подальше зростання пандемії», – наголосив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

Два зразки плакатів містять написи «Залишайтеся вдома» і «Носіть респіратори», решта тексту в них однакова: «Допоможіть нашим медпрацівникам. Врятуйте життя», – і хештег «разом подолаємо».

Плакат як засіб боротьби з коронавірусною пандемією першими використали у Великій Британії. Чеське міністерство використало британський дизайн за погодженням із британською стороною.

«Я радий, що чехи надихаються британською кампанією, і ми можемо їм у цьому допомогти. Зупинити епідемію – це спільна мета», – сказав із цього приводу британський посол у Празі Нік Арчер, слова якого наводить МВС.

Через ускладнення пандемічної ситуації уряд Чехії зі згоди опозиції оголосив увечері 26 лютого, що з закінченням дотепер чинного надзвичайного стану з кінцем того дня оголошує з 27 лютого новий надзвичайний стан тривалістю в 30 днів, до 28 березня. Це за чеським законодавством максимальний термін для такого кроку уряду, для продовження необхідна згода нижньої палати парламенту.

Лише два тижні тому парламент відмовив урядові в черговому продовженні. Після того уряд теж оголосив новий надзвичайний стан на два тижні, що низка політиків назвала неконституційним кроком. Нині ж через значне погіршення ситуації опозиційні партії дали знати, що не будуть оскаржувати ще нове оголошення надзвичайного стану.

До того ж із 1 березня на термін тим часом у три тижні в Чехії запроваджуються ще суворіші протиепідемічні заходи. Серед них – подальше обмеження права людей на пересування (як правило, тільки в межах свого «окресу» – невеликого району, чи й тільки в межах населеного пункту, де особа має зареєстроване мешкання), скорочення числа крамниць, які як виняток будуть мати право працювати (на кшталт продуктових, аптек, побутової хімії тощо), заборони на зустрічі між людьми, які не є членами одного домогосподарства, чи вимога носити на вулицях поза межами дому принаймні хірургічні маски, а в приміщеннях, транспорті й інших багатолюдних місцях – респіратори класу захисту принаймні рівня FFP2, – а також закриття дитячих садків і очного навчання в молодших класах шкіл, що діяло досі. Крім того, далі діють попередні обмеження, такі, як комендантська година з 21-ї до 5-ї години, робота закладів громадського харчування тільки «на винос», заборона вживати алкоголь у громадських місцях тощо.