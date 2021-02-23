Польща запровадила нові санітарні правила щодо COVID-19

Уряд Польщі запровадив із 23 лютого нові правила санітарного режиму у зв’язку з пандемією COVID-19, повідомляє Польське радіо.

«Люди, які повертаються до Польщі з-за кордону, якщо хочуть уникнути карантину, повинні пред’явити сертифікат про щеплення препаратом, затвердженим у Європейському союзі. Звільнення від карантину також поширюватиметься на тих, хто навчається у Польщі або сусідній країні, їхніх опікунів, дітей дошкільного віку, студентів, докторантів та осіб, які проводять наукову діяльність», – ідеться в повідомленні.

У Польщі зберігається ліміт, який передбачає присутність одного клієнта на 15 квадратних метрів магазину чи службових приміщень. Правила дозволяють проводити лікування в реабілітаційних центрах та курортах.

«Однак необхідно буде представити негативний тест на коронавірус, який був зроблений не пізніше, ніж за шість днів до початку перебування. За тести повинен платити Національний фонд охорони здоров’я (NFZ)», – вказано в повідомленні.

Як інформує Польське радіо, через зростання кількості випадків зараження британською мутацією коронавірусу оголошено про відхід від захисних щитів та інших прикриттів, окрім масок. Уряд також розглядає можливість запровадження прикордонного контролю на пунктах перетину зі Словаччиною та Чехією, де зафіксовано набагато більше випадків захворювання, ніж у Польщі.