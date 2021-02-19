МОЗ внесло 71 країну до «червоної» зони за поширенням COVID-19

Станом на 19 лютого у перелік країн зі значним поширенням COVID-19, оприлюднений Міністерством охорони здоров’я, внесена 71 країна.

Зокрема, до «червоної» зони віднесені сусіди України: Молдова, Росія, Білорусь, Словаччина, Румунія, Угорщина і Польща.

До країн «зеленої» зони віднесені, зокрема, Греція, Туреччина, Німеччина, Канада, Японія, Норвегія, Таїланд, Хорватія, Австралія, Єгипет, Індія, Данія, Китай.

За даними МОЗ, за останню добу в Україні виявили 6 531 новий випадок COVID-19. За добу госпіталізували 2 304 людини.