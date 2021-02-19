Кількість госпіталізацій із COVID-19 у січні знизилася майже на 30% – НСЗУ

Кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусним захворюванням COVID-19 в Україні у січні знизилася майже на 30% порівняно з груднем 2020 року, повідомила Національна служба здоров’я.

«Загалом у першому місяці року було госпіталізовано трохи більше ніж 42 тисячі пацієнтів із коронавірусною хворобою. Ще 7,5 тисяч – продовжили розпочате у грудні лікування», – йдеться в повідомленні НСЗУ у фейсбуці.

За даними служби, у січні також зменшилася кількість пацієнтів, які були під’єднані до джерел кисню – майже на 14 тисяч порівняно з груднем. Їх загальна кількість склала 35,5 тисяч.

«Це 72% від усіх пролікованих у січні пацієнтів. У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу отримували 9,5 тисяч пацієнтів. Це – на майже чотири тисячі осіб менше, ніж у грудні. Також на дві тисячі осіб у січні зменшилась кількість пацієнтів, які потребували підключення до апарату ШВЛ – до чотирьох тисяч із шести», – йдеться в повідомленні.

Київ у січні залишався містом, де госпіталізують найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом – 3421 осіб. При цьому це майже на півтори тисячі менше, ніж було у грудні. У Харківській області госпіталізували 3235 людей, але тут за місяць суттєво кількість госпіталізацій не зменшилась, додали в НСЗУ.

На сьогодні договір із НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 має 511 медзакладів.

За даними МОЗ, за останню добу в Україні виявили 6 531 новий випадок COVID-19. За добу госпіталізували 2 304 людини.