ЮНІСЕФ: Україна отримає вакцину Pfizer наприкінці лютого – на початку березня

Україна отримає вакцину Pfizer наприкінці лютого, повідомив керівник відділу охорони здоров’я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

«Наразі тривають переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня. У березні по механізму COVAX вже планується, що надійде AstraZeneca для України. Яка кількість, поки точно невідомо – від 2,2 до 3,8 млн доз. Це теж буде розділено на етапи», – заявив Славуцький.

За його словами, вакцина Pfizer буде доставлена виробником до аеропорту «Бориспіль», звідки логістичною компанією, яка була обрана під час тендеру, з дотриманням температурного режиму мінус 70 градусів – до центрального складу. Звідти по завчасно розробленому графіку її доправлятимуть в регіони в лотках із сухим льодом.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Пізно ввечері 18 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19. Міністр заявив про наміри провести перемовини з компанією Serum Institute of India, яка виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax, про додаткові обсяги вакцини.

Президент Володимир Зеленський казав, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

8 лютого Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.