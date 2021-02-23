Сполучені Штати наближаються до похмурої цифри – 500 000 смертей внаслідок COVID-19 від початку пандемії; Росія схвалила третю вакцину проти коронавірусу для домашнього використання; Лідери «Групи семи» (G7) пообіцяли більше коштів на вакцини в країнах, які розвиваються; Іспанська поліція розігнала понад 220 незаконних вечірок в Мадриді, які порушили заходи ізоляції. (Автор: Маргот Бафф, відео: AP, Reuters)