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23 лютого 2021, Київ 16:01
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Сполучені Штати наближаються до похмурої цифри – 500 000 смертей внаслідок COVID-19 від початку пандемії; Росія схвалила третю вакцину проти коронавірусу для домашнього використання; Лідери «Групи семи» (G7) пообіцяли більше коштів на вакцини в країнах, які розвиваються; Іспанська поліція розігнала понад 220 незаконних вечірок в Мадриді, які порушили заходи ізоляції. (Автор: Маргот Бафф, відео: AP, Reuters)

Сполучені Штати наближаються до похмурої цифри – 500 000 смертей внаслідокCOVID-19 від початку пандемії; Росія схвалила третю вакцину проти коронавірусу для домашнього використання; Лідери «Групи семи» (G7) пообіцяли більше коштів на вакцини в країнах, які розвиваються

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