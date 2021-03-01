Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 онлайн – прем’єр

З 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 онлайн, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, Мінцифри спільно з МОЗ напрацювали відповідний інструмент — електронний список очікування на вакцинацію.

«База надісланих заявок дасть можливість чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами. Кожен охочий може потрапити до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу Дія або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19)», – написав Шмигаль.

За його словами, заповнити заявку можна буде менш ніж за п’ять хвилин. Після цього українці отримуватимуть запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженої Міністерством охорони здоров’я Дорожньої карти з вакцинації.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).