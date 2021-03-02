Канада 3 березня отримає з Індії пів мільйона доз вакцини, яку використовують в Україні

Канада в середу, 3 березня, отримає пів мільйона доз виробленої в Індії вакцини від COVID-19, яку розробила компанія AstraZeneca. Про це повідомляє агенція Reuters.

Канада заявила, що погодилася придбати в Індії до середини травня 2 мільйони вакцинних доз, чого буде достатньо для вакцинації до 2,7% її населення. Лише близько 3,6% канадців станом на початок березня отримали щонайменше одну дозу вакцини, згідно з даними, які наводить COVID-19 Tracker Canada.

Не маючи власного виробництва вакцин проти COVID-19, Канада стежить за багатьма країнами-виробниками.

Поставка з Індії надходить через кілька тижнів після того, як прем’єр-міністр цієї країни Нарендра Моді запевнив канадського колегу Джастіна Трюдо, що Індія зробить усе можливе, щоб забезпечити Канаду вакцинами.

Наразі Канада отримала близько 2,4 мільйона доз вакцин від Pfizer/BioNTech та Moderna. Уряд заявив, що поставки мають різко зрости в другому кварталі.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим. Станом на 2 березня в Україні вакциновано менш як 0,1% населення.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).