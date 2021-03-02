Степанов: за перший день на вакцинацію записалися понад 44 тисячі людей

У перший день у чергу на вакцинацію записалися більш ніж 44 тисячі людей. Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

«За неповний день у чергу на вакцинацію через портал записалося 5280 людей, через контакт-центр МОЗ 671 людина, через портал «Дія» 38 531 людина», – сказав міністр.

Він нагадав, що запис на безкоштовну вакцинацію відкрився 1 березня.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).