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27 лютого 2021, Київ 19:45
Новини | Коронавірус

Голова МЗС Литви розповів, коли його країна зможе поділитися вакциною з Україною

Ґабріелюс Ландсберґіс каже, що такий момент настане

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, коли його країна зможе поділитися з Україною вакциною від коронавірусного захворювання COVID-19.

«Десь два місяці тому я і ще 12 міністрів країн ЄС звернулися до Єврокомісії з запитом – запровадити спеціальну програму для вакцинації для наших східних партнерів. Україна, очевидно, є в цьому списку. На жаль, через суттєві скорочення обсягів поставок вакцини до європейських країн Єврокомісія не змогла започаткувати таку окрему програму, за якою можна було б закупити і доставити вакцину країнам-партнерам на сході. Тож у Єврокомісії сказали: єдиний вихід наразі, як Європа могла б допомогти своїм партнерам, – це шляхом пожертвування», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Система проста: ви дивитеся, скільки вакцин можете передати, й передаєте в країну, яку обрали. Проблема полягає в тому, що станом на зараз кожна країна намагається вакцинувати якомога більше своїх громадян. Литва – не виняток. Ми є серед лідерів у ЄС за темпами вакцинації, сподіваюся, це так і залишиться. Але ж настане момент – коли, мені поки складно сказати, – коли ми отримаємо більше, ніж зможемо використати. Очевидно, що в цей момент ми зможемо поділитися», – запевнив Ландсберґіс.

«Я думаю, що, з практичних міркувань, певні політичні меседжі так само потрібні. Не лише Єврокомісія має просити нас поділитися – ініціатива має йти і від країн-членів. Можливо, приклад Литви стане прикладом для наслідування для інших країн ЄС. Може, хтось іще захоче долучитися до наших зусиль», – додав голова литовського МЗС.

Україна нині перебуває на одному з останніх місць у світі за рівнем вакцинації населення проти COVID-19 – офіційна кампанія почалася лише 24 лютого. Станом на 26 лютого, після двох днів вакцинації, на всю Україну було офіційно вакциновано тільки 1338 людей.

Перша офіційна партія вакцини від COVID-19 прибула до України тільки 23 лютого, в час, коли низка країн світу вже провакцинувала значний відсоток свого населення. Того дня з Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield, місцевої версії вакцини Oxford/AstraZeneca – яка, як і більшість інших вакцин, вимагає дворазового застосування (тобто її вистачить на 250 тисяч людей із більш ніж 43-мільйонного населення України).

Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях

Як робляться перші щеплення?

Також Україна очікує й на подальші, вже мільйонні партії вакцин, зокрема й інших розробників, але теж виготовлені в Індії, – а також, у майбутньому, й виробництва західних компаній.

За низкою повідомлень, що офіційно не підтверджені, деякі групи громадян України були вакциновані вже раніше вакцинами, завезеними поза офіційними каналами.

В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)
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В Україні розпочалася вакцинація від COVID-19 (відео)

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Влада України планує охопити вакцинацією 50 відсотків населення протягом 2021-го і початку 2022 року. Видання The Economist тим часом прогнозувало, що Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.

Тим часом на окупованих Росією територіях Криму і частини Донбасу окупаційна влада вже застосовує щодо громадян України російську вакцину, відому як «Спутнік-V», яка в Україні заборонена законом як розробка країни-агресора.

Президент України Володимир Зеленський заявляв із цього приводу: «Громадяни України – це люди, точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялись тільки з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і дають серйозний позитивний результат».

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