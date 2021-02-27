Голова МЗС Литви розповів, коли його країна зможе поділитися вакциною з Україною

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, коли його країна зможе поділитися з Україною вакциною від коронавірусного захворювання COVID-19.

«Десь два місяці тому я і ще 12 міністрів країн ЄС звернулися до Єврокомісії з запитом – запровадити спеціальну програму для вакцинації для наших східних партнерів. Україна, очевидно, є в цьому списку. На жаль, через суттєві скорочення обсягів поставок вакцини до європейських країн Єврокомісія не змогла започаткувати таку окрему програму, за якою можна було б закупити і доставити вакцину країнам-партнерам на сході. Тож у Єврокомісії сказали: єдиний вихід наразі, як Європа могла б допомогти своїм партнерам, – це шляхом пожертвування», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Система проста: ви дивитеся, скільки вакцин можете передати, й передаєте в країну, яку обрали. Проблема полягає в тому, що станом на зараз кожна країна намагається вакцинувати якомога більше своїх громадян. Литва – не виняток. Ми є серед лідерів у ЄС за темпами вакцинації, сподіваюся, це так і залишиться. Але ж настане момент – коли, мені поки складно сказати, – коли ми отримаємо більше, ніж зможемо використати. Очевидно, що в цей момент ми зможемо поділитися», – запевнив Ландсберґіс.

«Я думаю, що, з практичних міркувань, певні політичні меседжі так само потрібні. Не лише Єврокомісія має просити нас поділитися – ініціатива має йти і від країн-членів. Можливо, приклад Литви стане прикладом для наслідування для інших країн ЄС. Може, хтось іще захоче долучитися до наших зусиль», – додав голова литовського МЗС.

Україна нині перебуває на одному з останніх місць у світі за рівнем вакцинації населення проти COVID-19 – офіційна кампанія почалася лише 24 лютого. Станом на 26 лютого, після двох днів вакцинації, на всю Україну було офіційно вакциновано тільки 1338 людей.

Перша офіційна партія вакцини від COVID-19 прибула до України тільки 23 лютого, в час, коли низка країн світу вже провакцинувала значний відсоток свого населення. Того дня з Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield, місцевої версії вакцини Oxford/AstraZeneca – яка, як і більшість інших вакцин, вимагає дворазового застосування (тобто її вистачить на 250 тисяч людей із більш ніж 43-мільйонного населення України).

Також Україна очікує й на подальші, вже мільйонні партії вакцин, зокрема й інших розробників, але теж виготовлені в Індії, – а також, у майбутньому, й виробництва західних компаній.

За низкою повідомлень, що офіційно не підтверджені, деякі групи громадян України були вакциновані вже раніше вакцинами, завезеними поза офіційними каналами.

Влада України планує охопити вакцинацією 50 відсотків населення протягом 2021-го і початку 2022 року. Видання The Economist тим часом прогнозувало, що Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.

Тим часом на окупованих Росією територіях Криму і частини Донбасу окупаційна влада вже застосовує щодо громадян України російську вакцину, відому як «Спутнік-V», яка в Україні заборонена законом як розробка країни-агресора.

Президент України Володимир Зеленський заявляв із цього приводу: «Громадяни України – це люди, точно не кролики. На них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялись тільки з провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і дають серйозний позитивний результат».