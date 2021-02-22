«Спутнік V»: як і для чого українців прищеплюють російською вакциною?

На території України вже кілька тижнів вакцинують від COVID-19. Більше того, використовують російську вакцину «Спутнік V». Щоправда, відбувається це на окупованій частині Донбасу. Постачають туди вакцину з початку лютого. Чому в Україні на законодавчому рівні заборонили «Спутнік V»? Які завдання вирішує Росія, коли завозить препарат на непідконтрольні території? І що самі мешканці Донецька думають про таку вакцинацію?



Донецьк. Центральна клінічна лікарня №3. Саме тут обладнали один із пунктів вакцинування. Люди в черзі – медики і педагоги. Вони отримають російську вакцину від Covid-19 першими. Перед вакцинацією – короткий огляд лікаря і обов'язкова письмова згода на укол. Після ін'єкції, інструктаж про можливі побічні ефекти.



«Фізичні навантаження впродовж трьох днів протипоказані. Не мочити, не розтирати, баню, сауну – не відвідувати. Алкоголь впродовж трьох діб не вживати. На місці ін'єкції у вас можуть виникати больові відчуття, ущільнення, почервоніння. Ніяких компресів не накладати»​, – пояснює медик.

Через три тижні процедуру доведеться повторити. За день, за словами медиків, в такому пункті російською вакциною «Спутнік V» прищеплюють кілька десятків людей.

«На сьогоднішній день скарг не надходило. Всі вакциновані добре перенесли щеплення. Як бачите, люди йдуть, це говорить про те, що проходить все благополучно»​, – розповіла головна медсестра донецького Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Анжела Єчина.

Рівень смертності від коронавірусу на окупованій частині Донбасу вкрай високий. Дані, які публікують угруповання «ДНР»​ і «ЛНР» (8,6% і 8,7% відповідно – ред.), майже не відрізняються: летальність там тримається на позначці трохи менше від 9 відсотків від загальної кількості хворих. Зараз, за офіційними повідомленнями, цей показник на підконтрольній частині України в чотири рази нижчий – 1,9%.

«З одного боку, це каже про те, що люди просто не мають можливості отримати елементарну допомогу: немає ліків, немає лікарів, а з іншого, що рівень тестування в них дуже низький. Тестують тільки тих, хто має яскраво виражені симптоми. Підкреслюю, і на цьому тлі окупаційні адміністрації блокують КПВВ. Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників без перебільшення»​, – заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.



Точна кількість вакцин, які Росія вже відправила на окупований Донбас, невідома. Самі бойовики кажуть – перша партія була пробною і обмеженою. Тому, вважають у Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, головна мета Росії зараз пропагандистська, а не медична.



«Задовго до цієї кампанії, яка зараз проходить, була інформація про те, що ставиться саме політичне завдання почати там пропагандистську кампанію з вакцинації раніше, аніж вакцинація розпочнеться в Україні. Тому що, якби була реальна турбота, то, напевно, менше було б пропаганди, а більше дій в сенсі свободи, хоча б, пересування. Щоб люди могли виїхати, купити ліки, реалізувати свої права щодо отримання пенсій. Знову ж таки, щоб витратити ці гроші на купівлю медикаментів, але цього ми не спостерігаємо»​, – вважає представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

А ось на підконтрольних уряду України територіях використовувати російську вакцину не будуть. За заборону на реєстрацію «Спутнік V» проголосували у Верховній Раді. Рішення стосується усіх вакцин, розроблених в Росії.

«З медичної точки зору ми не бачимо визнання Всесвітньою організацією охорони здоров’я і країн з жорсткою регуляторною політикою – ми не бачили ні в одній країні дозволу навіть на екстрене використання вакцини «Спутник V». Плюс, у нас є військові дії з країною. Як ми можемо вакцинувати наших військових вакциною яка не перевірена і вироблена в країні, яка веде з нами війну»​, – пояснює рішення народний депутат України із фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький.

За даними Російського фонду прямих інвестицій, який і займається постачанням вакцини від COVID-19 за кордон, на середину лютого використання «Спутнік V» схвалили майже тридцять країн. Серед них, наприклад: Білорусь, Казахстан, Сербія, Венесуела, Габон, Нікарагуа.

«Сумніви щодо цієї вакцини, як вона була досліджена, чи вона якісна, вони існують в країнах євроспільноти. Вона існують у спеціалістів різних країн: у Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Ізраїлі. І якщо подивитися, які країни зареєстрували цю вакцину і почали використовувати – це певна така вісь союзників країни-агресора, які дуже залежні матеріально від цієї країни і які почали її використовувати»​, – говорить голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.



Самі мешканці Донецька по-різному ставляться до російської вакцини. Ось, кілька відповідей, які отримав проєкт «Донбас.Реалії», поспілкувавшись із перехожими на вулицях окупованого міста:

– «​Довіра є. Там, просто, черги, ажіотаж, тому поки що не вирішили, коли саме».



– «Ну, як сказати, що прямо добре знаю всі її аспекти – ні. Але, чув різне про неї. Чув хороші відгуки, чув погані. Кому вірити – складне питання».



– «Не знаю. Ще подивимося, як люди будуть робити щеплення, які будуть результати. А так просто сказати з інтернету – це нереально»​.

В українському Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважають, що Росія використовує пандемію на Донбасі для того, щоб максимально ускладнити переміщення людей через лінію розмежування. Так, якщо в 2019 році було зафіксовано 16 з половиною мільйонів перетинів усіх КПВВ, то в 2020-му – лише три з половиною. Як відзначають експерти, постачання російської вакцини на Донбас також переслідує політичну мету, яка йде в розріз із Мінськими домовленостями.



«Ситуація схожа на те, як, наприклад, просувається видача (російських – ред.) паспортів або сертифікація навчальних закладів під російські стандарти. Так, у цьому плані – це елемент демонстративної інтеграції. Саме так, демонстративної. Він нічого не означає з точки зору зміни статусу, так само, як отримання паспортів, але, тим не менш, показує що так звані «ДНР» і «ЛНР» долучені до тих же процедур, якими користуються російські регіони»​, – вважає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

В українському Міністерстві охорони здоров'я заявляють – мешканці окупованих територій зможуть безкоштовно прищепитись від COVID-19 на третьому етапі вакцинації. Його початок запланований на квітень 2021 року.



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