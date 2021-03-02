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02 березня 2021, Київ 16:43
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Палата представників США ухвалила пакет допомоги від COVID-19 президента Джо Байдена на суму 1,9 трильйона доларів; Нова вакцина Johnson & Johnson отримала схвалення регуляторних органів США; Чільний німецький політичний діяч закликав країну розблокувати запаси вакцини AstraZeneca після повільного використання; Керівники Сербії та Угорщини вітали прибуття в свої країни великих партій російської і китайської вакцин; Військові України, які перебувають в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, стали одними з перших, хто отримав вакцину, Україна із запізненням розпочала свою програму вакцинації; Об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Албанії підраховує збитки від пандемії, оскільки його надії на те, щоб стати великим міжнародним центром, поки що не виправдалися. (Відео AP, Reuters)

Палата представників США ухвалила пакет допомоги від COVID-19 президента Джо Байдена на суму 1,9 трильйона доларів; Чільний німецький політичний діяч закликав країну розблокувати запаси вакцини AstraZeneca після повільного використання; Керівники Сербії та Угорщини вітали прибуття в свої країни великих партій російської і китайської вакцин; Військові України, які перебувають в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, стали одними з перших, хто отримав вакцину.



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