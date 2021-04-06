Президент Сербії в прямому ефірі зробив щеплення китайською вакциною Sinopharm

Президент Сербії Александар Вучіч в прямому ефірі зробив щеплення китайською вакциною Sinopharm.

«Я отримав вакцину, я почуваюся чудово. Дякую нашим чудовим медичним працівникам. Дякую нашим китайським друзям», – заявив 51-річний Вучіч в інстаграмі.

Він публічно дорікнув Європейському cоюзу за підхід до пандемії, незважаючи на десятки мільйонів доларів екстреної медичної допомоги Сербії, яка не входить до ЄС.

Він також активно висловлювався за співпрацю з Пекіном та Москвою, оскільки його адміністрація організовувала поставки російської вакцини Sputnik V та двох китайських вакцин Sinopharm та Sinovac.

Сербія також придбала вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca/Oxford.

Понад 1,5 мільйона сербів вже отримали принаймні одну ін’єкцію. Країна перебуває серед європейських лідерів за темпами вакцинації.

Водночас у Сербії спостерігаються суттєві антивакцинаційні настрої, які гальмують записи на щеплення в цій країні із населенням у сім мільйонів людей.