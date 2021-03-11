У Сербії у травні почнуть виробляти російську вакцину Sputnik V проти СOVID-19

У Сербії 20 травня почнуть виробляти російську вакцину Sputnik V проти СOVID-19, заявив сербський міністр інновації Ненад Попович після зустрічі в Москві з російським міністром промисловості й торгівлі Денисом Мантуровим, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перша серія вакцини буде вироблена в белградському Інституті вірусології «Торлак» упродовж квітня. Після перевірки в Росії, яка триватиме три тижні, розпочнеться серійне виробництво.

На першому етапі будуть пакувати в ампули субстанцію, яку постачатимуть із Росії. Згодом субстанцію почнуть виробляти в Сербії, повідомив міністр Попович. За його словами, на першому етапі заплановано виробити чотири мільйони вакцин. Сербія отримає ліцензію для постачання вакцини в країни регіону.

Угоду про трансфер технології з Росії до Сербії представники двох урядів мають підписати у травні.

Станом на 11 березня в Сербії зафіксували 503 тисячі хворих на СOVID-19. За офіційними даними, померли 4600 людей. Однак профспілки лікарів стверджують, що кількість померлих у кілька разів більша від офіційної статистики.

Вакцинування розпочали в лютому китайською (Sinopharm) й американською (Pfizer), а згодом і російською вакциною. Досі в Сербії вакциновано 1,6 мільйона громадян, ревакциновано приблизно 620 тисяч.