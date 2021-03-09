Російську вакцину можуть почати виробляти в Італії

Російську вакцину від коронавірусного захворювання COVID-19 можуть почати виробляти в Італії. Угоду про це 8 березня підписали Російський державний фонд прямих інвестицій і компанія Adienne Pharma & Biotech, повідомила 9 березня Італійсько-російська торгова палата, за підтримки якої тривали переговори.

Угода ще потребуватиме схвалення з боку італійських регуляторів перед запуском виробництва.

Італійсько-російська торгова палата зазначає, що нинішнє підписання угоди відкриває шлях до створення першого в Європі виробничого комплексу Sputnik V.

Минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів почало процедуру сертифікації російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

Рішення про початок сертифікації агентство ухвалило на основі наданих результатів лабораторних та клінічних досліджень препарату.



Агентство зазначає, що оцінить відповідність вакцини стандартам Євросоюзу з ефективності, безпеки та якості. Передбачувані терміни завершення випробувань в агентстві не назвали, але зазначили, що завдяки прискореній процедурі вони займуть менше часу, ніж зазвичай.

У серпні Росія схвалила Sputnik V, першу в світі вакцину проти COVID-19, що спонукало вчених усього світу засумніватися в її безпечності та ефективності, оскільки вона була зареєстрована до того, як стали доступні результати третьої фази досліджень.



Але на початку лютого в медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%, приблизно на тому ж рівні, що і в основних західних вакцин.

Вакцина Sputnik V схвалена для використання приблизно в 30 країнах.