США звинувачують Росію в поширенні дезінформації про західні вакцини від COVID-19 – WSJ

Сполучені Штати Америки звинувачують російські розвідувальні відомства в поширенні дезінформації про західні вакцини від коронавірусу, щоб підірвати глобальну впевненість у їхній безпеці, повідомляє видання Wall Street Journal.

Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, який моніторить іноземну дезінформацію, повідомив журналістам, що чотири веб-сайти, які, як кажуть у центрі, пов’язані з російською розвідкою, публікували тексти, у яких ставиться під сумнів ефективність вакцин і йдеться про побічні ефекти.

Веб-сайти акцентують увагу на міжнародних новинах, у яких негативно висвітлюють вакцини, пише WSJ.

Західні вакцини були затверджені після жорстких випробувань, які продемонстрували ефективність понад 60 відсотків, а в двох із трьох випадків – понад 90 відсотків. Західні вакцини конкурують з російським Sputnik V, який нещодавно продемонстрував ефективність понад 90 відсотків у масових випробуваннях.

За даними центру, сайи New Eastern Outlook та Oriental Review контролюються російською службою зовнішньої розвідки Росії, а за порталом News Front стоїть російська Федеральна служба безпеки (ФСБ). News Front базується в окупованому Росією Криму.

Четвертий сайт – Rebel Inside – контрольований російським ГРУ – розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії.

Веб-сайти є нішевими і не мають великої кількості підписників. New Eastern Outlook та Oriental Review зосереджуються на аудиторії, яка базується на Близькому Сході, Азії та в Африці. Портал Rebel Inside, як виглядає, наразі неактивний.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Американські компанії у соціальних мережах видалили облікові записи, пов’язані з цими веб-сайтами, хоча деякі неангломовні акаунти залишалися активними на початку цього року.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що російські спецслужби поширюють дезінформацію про західні вакцини.

Експерти заявили, що Сполучені Штати давно звинувачують Росію в поширенні дезінформації з медичних питань ще з часів СРСР.

Радянська кампанія КДБ стверджувала, що американські біологічні лабораторії розв'язали епідемію СНІД.