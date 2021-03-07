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07 березня 2021, Київ 17:26
Новини | Коронавірус

Шмигаль розповів, чи можна буде в Україні отримати «паспорт вакцинації» від COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у лютому заявляв, що Україна може ввести так звані паспорти вакцинації для відновлення міжнародних поїздок.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як в майбутньому українці змоужть отримувати підтвердження, що вони вакциновані від коронавірусу.

«Цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані «паспорти вакцинації», – написав Шмигаль у фейсбуці.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у лютому заявляв, що Україна може ввести так звані паспорти вакцинації для відновлення міжнародних поїздок.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня заявила, що в березні Європейська комісія оприлюднить пропозицію щодо створення загальноєвропейського паспорту, який засвідчить вакцинацію особи для сприяння подорожам у межах континенту. За словами Ляєн, паспорт буде містити, зокрема, доказ того, що особа була вакцинована, але для запобігання дискримінації у пропуску буде також інша інформація, в тому числі результати останніх тестів на COVID-19 або підтвердження імунітету.

Чи стануть «паспорти вакцинації» кроком на шляху до звичного життя? – відео
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Чи стануть «паспорти вакцинації» кроком на шляху до звичного життя? – відео

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