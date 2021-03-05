Експерименти в містах ЄС і «зелені паспорти» в Ізраїлі: як діятимуть сертифікати про вакцинацію і де їх готові застосовувати

Ігор Севрюгін

На саміті в Брюсселі вперше заговорили про сертифікати про вакцинацію, які можуть наблизити вільне переміщення усередині Європейського союзу. Де вони вже впроваджуються, як будуть діяти, які є аргументи за і проти, з’ясовували кореспонденти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Експеримент в німецькому Альтеттінгу

У баварському місті Альтеттінг вже місяць видають так звані «сертифікати вакцинації». На пластиковій картці – інформація про власника документа: ім’я, прізвище, адреса проживання, дата народження, але головне – коли було зроблене перше і друге щеплення від коронавірусу і якою саме вакциною.

Самі картки – це ініціатива конкретного німецького міста, і для Німеччини це виняток, а не правило. Але мер Альтеттінга Ервін Шнайдер впевнений, що скоро такий документ буде потрібен усім:

«Ми хочемо роздати такі картки жителям нашого міста, тому що я твердо впевнений, що протягом року вони зіграють свою роль. Можливо, не стільки на національному рівні, скільки на міжнародному – коли справа стосується подорожей або ділових поїздок за кордон».

У Альтеттінгу живе 12 тисяч осіб, і картки видали лише двом відсоткам з них – саме стільки тут зараз вакцинованих. Вакцина є, але містяни дивляться на неї з побоюванням. Ще більше насторожує ініціатива мерії з роздачі «сертифікатів вакцинації»: жителі побоюються можливої нерівності між вакцинованими і невакцинованими.

Зустріч у Брюсселі: темпи вакцинації і суперечки щодо паспортів про вакцинацію

Про це ж говорили у Брюсселі на зустрічі лідерів європейських країн. Глави 27 держав Євросоюзу обговорювали темпи вакцинації.

«Ми впевнені, що зможемо досягти нашої мети: в кінці літа ми запропонуємо вакцинацію 70 відсоткам дорослого населення Європи, – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. – Це 255 мільйонів осіб в Європейському союзі. Якщо ми подивимося на заплановані цифри, ми впевнені, що досягнемо цієї мети».

Важливим моментом нашої зустрічі з лідерами Євросоюзу був цифровий сертифікат про вакцинацію

У Брюсселі зіткнулися з кардинальною розбіжністю позицій з приводу перспектив паспорта про вакцинацію. Одні називають подібний документ наступом на свободу. Інші, як Греція, мають намір впроваджувати такі сертифікати. Однак канцлер Німеччини Ангела Меркель однозначно заявляє про повну згоду:

«Важливим моментом нашої зустрічі з лідерами Євросоюзу був цифровий сертифікат про вакцинацію. Тут всі згодні, що він нам потрібен. У Німеччині ми вирішили розробити такий національний документ. Основні дані, які повинен містити такий сертифікат, будуть визначатися Європейською комісією та державами ЄС. Міністерство охорони здоров’я Німеччини вже починає процедуру закупівлі обладнання. Європейській комісії необхідно близько трьох місяців на створення необхідних технічних умов».

Втома від обмежень і приклад Ізраїлю

Лідери країн ЄС визнають, що у населення накопичилась втома: в європейських країнах не вщухають акції проти нових, більш жорстких обмежень.

Наприклад, мітинг проти посилення антикоронавірусних заходів відбувся цими вихідними в угорській столиці Будапешті. Із 11 листопада у країні діє комендантська година з восьмої вечора до п’ятої ранку. Зачинені ресторани, театри та інші громадські місця. Учасники мітингу нарікали, що влада «зайшла занадто далеко», а також висловлювали побоювання проти щеплень – особливо російською і китайською вакцинами.

У Чехії з 1 березня запровадили нові жорсткі правила: заборонено залишати межі свого муніципалітету і всі жителі зобов’язані носити респіратори в громадських місцях. Для патрулювання міст додатково викликали 5 тисяч військових.

Французькі силовики виявляють порушників комендантської години: він діє в країні з шостої години вечора. Особливо багато поліції в Парижі.

У Дюссельдорфі, на заході Німеччини, загони поліції уважно стежать за дотриманням правил соціального дистанціювання на набережних Рейну. До 14 березня у вихідні дні жителям не дозволяється тут сидіти на лавочках і лежати на галявинах.

Жити вільно можуть уже деякі громадяни Ізраїлю – країни-рекордсменки з вакцинації у світі. Ті, хто зробив щеплення, отримують у цій країні так званий «зелений паспорт». Для них уже відкрили басейни, тренажерні зали, готелі і концертні майданчики. Для інших доступ закритий.