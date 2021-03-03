Сертифікат ЄС про вакцинацію. Пояснюємо, що це

Цього тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в березні Європейська комісія оприлюднить пропозицію щодо створення загальноєвропейського паспорту, який засвідчить вакцинацію особи для сприяння подорожам у межах континенту. Ось декілька ключових запитань та відповідей.

Що таке сертифікат ЄС про вакцинацію?

По суті, йдеться про відновлення безпечних та вільних подорожей в межах ЄС як для бізнесу, так і для відпочинку. Особливо на цьому наполягають південні держави-члени, які прагнуть врятувати майбутній туристичний сезон та відновити економіку після жахливих 12 місяців. Як завжди, все ускладнено гібридною натурою ЄС. Охорона здоров’я є здебільшого питанням національної компетенції та рішення у цій сфері ухвалюються на національному рівні, що було підтверджено різноманітними, а часом і хаотичними відповідями ЄС на пандемію. Проте Брюссель наполягав на спільній закупівлі вакцин і відповідає за нагляд за вільним пересуванням всередині блоку. Тому Європейська комісія запропонує законопроєкт щодо так званого «цифрового зеленого пропуску» 17 березня, напередодні саміту глав держав та урядів ЄС через тиждень. Раптове прагнення створити сертифікат виникло після повідомлень про те, що Греція та Кіпр, ймовірно, впровадять зміни швидше, ніж їхні колеги з ЄС, особливо після досягнення двосторонньої угоди про подорожі з Ізраїлем. Посилення фрагментації – це останнє, чого зараз хоче Брюссель, але він однаково стурбований тим, що опиниться підпорядкований системі, встановленій третьою країною або, у найгіршому випадку, такими технологічними гігантами, як Google або Facebook!

Що буде містити паспорт?

Багато чого досі невідомо, оскільки все ще у процесі розроблення. Проте президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн згадала кілька елементів, які міститиме «цифровий зелений пропуск»: звичайно ж, доказ того, що особа була вакцинована, але для запобігання дискримінації у пропуску буде також інша інформація, в тому числі результати останніх тестів на COVID-19 або підтвердження імунітету. Це спрямовано на те, щоб задовільнити інтереси тих держав-членів, які до цього часу скептично ставилися до цієї ідеї, зокрема Бельгія, Франція та Німеччина. Вони стверджують, що сертифікати про вакцинацію дадуть вакцинованим особам більше прав ніж тим, хто не був вакцинований.

Як це насправді буде працювати?

27 країн-членів ЄС повинні домовитись під час засідання Ради ЄС про взаємне визнання та рівні умови, і держави-члени, звичайно ж, мають право взагалі відмовитись, а також потенційно встановити додаткові критерії для в’їзду. Однак бажаним результатом є встановлення ефективного та захищеного від фальсифікації сертифікату, який можна зберігати як на смартфоні, так і у друкованому форматі, та який можливо зчитувати за допомогою QR-коду. Він буде схожим на залізничний квиток, який можна відсканувати і який містить мінімальний набір даних, узгоджених ЄС, як, наприклад, ім’я та дата народження, інформація про вакцинацію, дата отримання вакцини, коли вона була введена, який тип вакцини використовувався та яка країна надала її, а також таку важливу інформацію, як хто видав сертифікат та термін його дії. Крім цього, він також може містити таку додаткову інформацію, як наявність негативного тесту або доказ імунітету.

Яким є порядок денний?

Урсула фон дер Ляєн вважає, що пропуск може бути готовий протягом 3 місяців, а отже, напередодні літнього сезону. Але для цього необхідно швидко узгодити як політичні питання, так і технічні стандарти. Загалом слід створити систему на основі 27 різних національних систем та об’єднати це в одну спільну європейську. Цей процес також потребує залучення різних міністерств, враховуючи відомства охорони здоров’я, юстиції або навіть цифрових департаментів, якщо такі існують. Ще більше ускладнює ситуацію те, що різні країни перебувають на різних етапах. Наразі Європейській комісії відомо, що 13 держав-членів видають сертифікати про щеплення для вакцинованих людей від COVID-19, тоді як ще шість планують це зробити у майбутньому. Деякі видаватимуть їх лише у цифровому форматі, в той час як інші дотримуватимуться лише паперових сертифікатів. На цьому етапі вже існує плутанина.

Які питання є спірними?

Багато. Питання дискримінації тих, хто не може або не хоче вакцинуватись, не зникне найближчим часом. Повільний темп вакцинації в ЄС означає, що станом на сьогодні в ЄС були видані всього лиш 32 мільйони доз, що становить близько 6,4 відсотка населення. ЄС все ще сподівається отримати 300 мільйонів доз у другому кварталі 2021 року, що дозволить Брюсселю досягти своєї мети – вакцинувати понад 70% дорослого населення ЄС до літа. Проте, враховуючи всі перешкоди станом на сьогодні, це може залишитись лише ідеєю, так само, як і сертифікат про щеплення.

Але є й інші питання, над якими слід задуматись. Прикордонний контроль між тими державами-членами, де раніше цього не було, є лише тимчасовим рішенням, чи це стане майбутнім ЄС? Що робити з тими громадянами ЄС, які були щеплені китайською або російською вакцинами, які поки що не визнані Європейським агентством лікарських засобів (EMA)? Угорщина, Словаччина та інші держави, які, можливо, скористаються цими вакцинами, наполягатимуть на тому, щоб їх також визнали, хоча це питання можна оминути, оскільки сертифікати ЄС про вакцинацію включатимуть також можливість негативних ПЛР-тестів. Таке ж рішення, ймовірно, буде запропоноване щодо дітей, які досі залишаються поза національними програмами вакцинації.

І наостанок, як це вплине на осіб з третіх держав, які бажають поїхати до ЄС?

Пропозиція стосується насамперед 27 країн-членів ЄС. Проте основна ідея полягає в тому, що сертифікат мав би використовуватися за межами ЄС та на глобальному рівні завдяки координації зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Теоретично це мало б бути позитивним рішенням, але країни, що не входять до ЄС та розташовані на Балканському півострові або є країнами-сусідами на Сході, нервово спостерігають за розвитком подій.