Степанов змінив план вакцинації – щоб не псувалися вакцини

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вніс зміни до плану вакцинації, щоб уникнути псування і необхідності утилізації вакцин. Про це керівник МОЗ повідомив на брифінгу 2 березня

«Вакцина поставляється в багатодозових флаконах. І після відкриття його (флакона – ред.) вміст треба використати за шість годин. Тому коло осіб, які можуть їх використовувати, я вирішив розширити», – вказав міністр.

За його словами, залишками від вакцини можуть користуватись лідери думок, спортсмени, лідери релігійної спільноти.

Днем раніше, 1 березня, Максим Степанов зазначив, що мобільна бригада бере для щеплень стільки доз вакцини, скільки людей записалися на вакцинацію.

«Але це життя. Хтось не прийшов, у когось трапились певні обставини. Є дози, не використані саме для тих медичних працівників», – відзначив міністр.

Національний план вакцинації від COVID-19 складається з п’яти етапів. У першу чергу вакцинуватимуть людей із критичним і високим ризиком інфікування, зокрема, медиків, та військових.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим. Станом на 2 березня в Україні вакциновано менш як 0,1% населення.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).