Минулої доби від COVID-19 вакциновано трохи більше 1 тисячі людей – МОЗ

Упродовж 6 березня в Україні від коронавірусу вакциновано 1 279 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

За даними міністерства, загалом від початку кампанії вакциновано 17 037 людей.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловлював сподівання, що до кінця поточного або початку наступного тижня медична система країни вийде на показник 10 тисяч вакцинацій за добу.

Раніше цього тижня Степанов вніс зміни до плану вакцинації, щоб уникнути псування і необхідності утилізації вакцин.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

Національний план вакцинації від COVID-19 складається з п’яти етапів. У першу чергу вакцинуватимуть людей із критичним і високим ризиком інфікування.