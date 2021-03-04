МОЗ оновило розподіл на карантинні зони

Міністерство охорони здоров’я України 4 березня оновило розподіл на карантинні зони.

У «червоній» зоні перебувають три області: Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.

До помаранчевої увійшли дев’ять регіонів: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Решта областей та Київ перебувають у «жовтій» зоні.

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 374 762 людини, 26 591 людина померла.