Від початку кампанії вакциновано майже 10 тисяч людей – МОЗ

Від початку кампанії з вакцинації населення України від коронавірусу щеплено 9 568 людей. Всі вони отримали перше дозу вакцини, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

За минулу добу першу дозу вакцини отримали 2 680 людей.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловлював сподівання, що до кінця поточного або початку наступного тижня медична система країни вийде на показник 10 тисяч вакцинацій за добу.

Раніше цього тижня Степанов вніс зміни до плану вакцинації, щоб уникнути псування і необхідності утилізації вакцин.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

Національний план вакцинації від COVID-19 складається з п’яти етапів. У першу чергу вакцинуватимуть людей із критичним і високим ризиком інфікування, зокрема, медиків, та військових.