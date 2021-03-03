Віктор Ляшко пояснив, чому затримується вакцина Pfizer

117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, які мали поставити в Україну в межах програми COVAX у січні, затримуються через юридичні перешкоди. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі Радіо Свобода.

«Штаб-квартира Pfizer підписувала документи із глобальною ініціативою COVAX, і там були юридичні моменти, які відшліфовували юристи. Я думаю, найближчим часом це питання буде вирішено, і ми будемо очікувати першу партію вакцини Pfizer в Україні», – сказав Ляшко.

Напередодні в інтерв’ю на телеканалі «Україна 24» міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що поставки Pfizer в Україну затримуються через дефіцит препарату.

«Ми в січні отримали підтвердження поставки в середині лютого, але сьогодні вже 2 березня, а вакцини немає», – зазначив міністр.

Україна домовилася про постачання вакцин від компаній AstraZeneсa, Pfizer, Sinovac і Novavах. Зараз в Україні є лише одна вакцина Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca). 24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.