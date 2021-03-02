Головний санлікар і очільник Нацслужби здоров’я вакцинувалися від коронавірусу

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вакцинувався від коронавірусу на Київщині. Під час онлайн-трансляції щеплення, яке вів телеканал «Україна 24», Ляшко, який мешкає у Броварах, пояснив, що звернувся до Департаменту охорони здоровʼя Київської ОДА і попросив вакцинуватися, коли у якійсь лікарні буде залишок вакцини.

Ляшка вакцинували препаратом Covishield від AstraZeneca у місті Кагарлик Київської області.

Крім того, у вівторок перше щеплення від коронавірусу зробив і голова Національної служби здоров’я України Андрій Віленський. Як повідомила пресслужба відомства, його прощепили невикористаною дозою вакцини CoviShield у Київській міській клінічній лікарні №1.

1 березня в Олександрівській клінічній лікарні Києва публічно зробив щеплення від коронавірусу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що також отримав першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції. Це сталося під час його поїздки на Донбас.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.