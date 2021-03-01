«Червоний» рівень обмежень починає діяти в Чернівецькій області

З 1 березня на території Чернівецької області починає діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення минулого тижня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Діятимуть ті ж заходи, що й під час зимового локдауну.

Як заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Чернівецькій області реєструється стійке погіршення епідеміологічної ситуації. Кількість нових випадків захворювання порівняно з початком року вже збільшилась у три рази.

«За останній тиждень ріст захворюваності становить 31%. Аналогічними темпами зростає і кількість нових госпіталізацій підтверджених і підозрілих випадків на COVID-19. Щотижнева кількість госпіталізованих до ковідних лікарень з початку року зросла у три рази. За останній тиждень рівень госпіталізації становить 40% зростання», – сказав він 27 лютого.

Крім того, у регіоні коефіцієнт виявлення нових випадків є одним із найвищих по країні. Також Чернівецька область залишається у трійці регіонів із найбільшою зайнятістю ліжок із киснем. Реанімаційні ліжка станом на 27 лютого були зайняті на 55%, а реанімаційні ліжка кожної 4-ї виділеної під COVID-19 лікарні регіону вже зайняті на 100%.

Від 26 лютого на Івано-Франківщині діє «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Йдеться про всі ті обмеження, які діяли і під час зимового жорсткого карантину.