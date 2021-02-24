Уряд обмежує пасажирські перевезення в «червоній зоні»

Кабінет міністрів України 24 лютого погодив додаткові обмеження пасажирських перевезень на території регіонів із «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки.

На таких територіях додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів заборонять:

– регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом і метрополітеном (окрім транзитних перевезень);

– перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів разом із водієм становить понад п'ять осіб (не враховуючи дітей до 14 років).

Останній пункт, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, спрямований на обмеження роботи маршрутних таксі.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці обмеження наберуть чинності через сім днів.

З 24 лютого в Україні знову діє адаптивний карантин, і в більшості областей впроваджений «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки. Натомість в Івано-Франківській області з 26 лютого Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) упровадила «червоний» рівень небезпеки.

Івано-Франківській обласній державній адміністрації доручено організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб про наявність у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.