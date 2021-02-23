У Чернівецькій області посилюють карантин

У Чернівецькій області через зростання рівня захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 від 23 лютого на два тижні посилюють карантин, повідомляє обласна державна адміністрація.

Згідно з рішенням, у період дії посиленого карантину:

всі навчальні заклади в області переходять на дистанційну форму навчання,

не працюватимуть позашкільні гуртки,

не працюватимуть ігрові зони в торгівельних центрах,

заклади громадського харчування будуть відчинені до 20:00.

«Наразі на Буковині у 5 разів зросла кількість хворих дітей на коронавірус. Ми змушені повернутися до деяких обмежень на два тижні, аби спинити ланцюг поширення COVID-19», – заявив 22 лютого голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Також голова ОДА зазначив, що у стаціонарах області перебуває максимальне число пацієнтів – 1113. Ліжковий фонд заповнений майже на 63%.

Раніше уряд ухвалив рішення про повернення України від 24 лютого до адаптивного карантину.

Жорсткий карантин буде діяти на Івано-Франківщині через зростання кількості випадків COVID-19.