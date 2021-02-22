Заклади вищої та передвищої освіти самостійно визначатимуть форму навчання під час адаптивного карантину – МОН

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначати форму організації освітнього процесу під час адаптивного карантину. Про це заявила пресслужба уряду.

«З метою ефективної та безпечної організації освітнього процесу з 24 лютого Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначати форму організації освітнього процесу, при цьому враховувати рівень епідемічної небезпеки та надавати перевагу змішаній формі навчання», – йдеться в повідомленні.

У МОН зазначили, що у разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки регіону відвідування закладів здобувачами освіти заборонено.

Відповідно до листа міністерства, проведення очних лекцій у великих групах (потоках) студентів можна вважати масовим освітнім заходом, тому наповненість аудиторій має становити щонайбільше 50 відсотків місць у кожній аудиторії.

У МОН додали, що в разі переходу на очне навчання рекомендовано надавати можливість здобувачам, які перебувають на самоізоляції, виконувати індивідуальний навчальний план із використанням дистанційних технологій.

Як повідомляло Радіо Свобода, уряд ухвалив рішення про повернення до адаптивного карантину з 24 лютого.

Жорсткий карантин буде діяти на Івано-Франківщині через зростання кількості випадків COVID-19.