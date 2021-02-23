У Буковелі через COVID-19 зачинять ресторани і посилять карантин – ОДА

На гірськолижному курорті «Буковель» через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 в Івано-Франківській області запровадять низку обмежень, повідомила обласна державна адміністрація.

За повідомленням, про це йшлося на зустрічі влади з представниками комплексу 22 лютого.

Зокрема, як повідомили в ОДА, з керівництвом «Буковелю» погодили такі заходи:

закриття для відвідувачів ресторанів, барів і кафе;

створення на гірськолижних трасах і підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками (про що саме йдеться – в ОДА не уточнили);

дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму;

широке інформування відпочивальників про карантинні заходи.

Як повідомили в ОДА, раніше посадовці розглянули питання про джерела виникнення захворюваності в районах області, серед яких визначили також великі туристично-відпочинкові центри як місця масових скупчень людей.

Як зазначив голова ОДА Андрій Бойчук, саме тісне спілкування, недотримання маскового режиму, соціальної дистанції є причинами стрімкого поширення коронавірусного захворювання.

«Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у Яремчі, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей. Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи», – заявив Андрій Бойчук.

Раніше Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження на території регіону жорсткого карантину через стрімке поширення коронавірусу.

Минулого тижня повідомляли, що в області заповнені близько 73% ліжок, у деяких населених пунктах цей показник перевищував 90%.

Через нестачу місць для COVID-пацієнтів ухвалили рішення розгорнути перший в Україні тимчасовий мобільний госпіталь. Його спорудження повністю завершилося 22 лютого.