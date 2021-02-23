МОЗ оприлюднило списки карантинних зон перед поверненням до адаптивного карантину

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлені списки карантинних зон перед поверненням країни до адаптивного карантину з 24 лютого.

Як зазначає МОЗ, лише дві області, Івано-Франківська та Чернівецька, потрапили до так званої «червоної зони».

У «помаранчевій» зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.

Київ та решта областей – у «жовтій» зоні.

Раніше уряд ухвалив рішення про повернення України від 24 лютого до адаптивного карантину.