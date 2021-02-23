МОЗ оприлюднило списки карантинних зон перед поверненням до адаптивного карантину

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлені списки карантинних зон перед поверненням країни до адаптивного карантину з 24 лютого.
Як зазначає МОЗ, лише дві області, Івано-Франківська та Чернівецька, потрапили до так званої «червоної зони».
У «помаранчевій» зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області.
Київ та решта областей – у «жовтій» зоні.
Раніше уряд ухвалив рішення про повернення України від 24 лютого до адаптивного карантину.
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