Степанов прагне досягнути 10 тисяч COVID-вакцинацій на день уже цього тижня

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов сподівається, що до кінця поточного або початку наступного тижня медична система країни вийде на показник 10 тисяч вакцинацій за добу. Про це очільник відомства сказав 3 березня на брифінгу.

«З початку вакцинальної кампанії ми вже провакцинували 6 тисяч 888 людей. За вчора було зроблено 1 тисячу 983 щеплення. Завдання, яке мною поставлене перед відповідальними за вакцинацію, щоб на кінець цього тижня – початок наступного ми вже вийшли на 10 тисяч вакцинацій на добу. І далі ми будемо тільки збільшувати кількість людей, яких будемо вакцинувати», – наголосив Максим Степанов.

Міністр додав, що зацікавлений, щоб відсоток щеплених людей наближався до 100, «бо це дозволить подолати COVID».

Раніше цього тижня Степанов вніс зміни до плану вакцинації, щоб уникнути псування і необхідності утилізації вакцин.

Національний план вакцинації від COVID-19 складається з п’яти етапів. У першу чергу вакцинуватимуть людей із критичним і високим ризиком інфікування, зокрема, медиків, та військових.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим. Станом на 3 березня в Україні вакциновано менш як 0,1% населення.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).