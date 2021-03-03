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03 березня 2021, Київ 12:40
Новини | Суспільство

Посол Британії: Covishield та Oxford/AstraZeneca – ідентичні

Посол Британії Мелінда Сіммонз пояснила, що відрізняється тільки назва, за якою ця вакцина ліцензована в Індії.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз запевнила, що вакцина Covishield – аналогічна до Oxford / AstraZeneca.

Вона пояснила, що відрізняється тільки назва, за якою ця вакцина ліцензована та виробляється в Індії.

«Припущення, що вакцини AZ / Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним», – наголосила посол.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

2 березня у МОЗ повідомили, що в Україні щеплення від COVID-19 зробили 4 905 людям.

Президент України зробив щеплення від COVID-19, щоб заспокоїти скептиків
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Президент України зробив щеплення від COVID-19, щоб заспокоїти скептиків

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