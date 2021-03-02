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02 березня 2021, Київ 13:41
Новини | Коронавірус

МОЗ повідомило, скільком людям уже зробили щеплення від COVID-19

Український солдат отримує дозу вакцини Oxford-AstraZeneca в Покровську Донецької області, 25 лютого 2021 року

В Україні щеплення від COVID-19 зробили 4 905 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

1 березня одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 1 764 людини.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.

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