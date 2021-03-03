Байден: до кінця травня треба мати достатньо вакцин проти COVID-19 для кожного дорослого у США

До кінця травня Сполучені Штати повинні мати достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожної дорослої людини, заявив президент Джо Байден 2 березня.

Зараз у США є три затверджені вакцини, в тому числі затверджена кілька днів тому одноразова вакцина Johnson&Johnson, що, як очікується, прискорить кампанію вакцинації. Медики закликають американців не втрачати пильності, попереджаючи, що чергова хвиля вірусу може підірвати прогрес у час, коли все більше людей вакцинуються.

Але, попри ці заклики, кілька штатів послаблюють обмеження. Останнім із таких 2 березня став густонаселений Техас. Влада штату оголосила про повне скасування обмежень і більше не вимагає носити маски.

Експерти очікують, що так званий британський варіант COVID-19, який вважається більш небезпечним, швидко пошириться у Сполучених Штатах – так само, як це нині відбувається в Європі, де він стає головним і змушує поновлювати обмеження.

Також загрозливою виглядає мутація, вперше виявлена в бразильському місті Манаус, яка нині поширилася щонайменше на 20 країн. Бразилія переживає найгірший період пандемії, її влада повідомила про рекорд смертності від COVID-19 – 2 березня померла 1641 людина. Новий пік у Бразилії зумовлений варіантом хвороби, який, за даними вчених, може вразити і тих людей, які раніше подолали попередні штами коронавірусу. Наразі неочевидно, наскільки ефективними проти цього різновиду COVID-19 будуть вакцини, які вже існують.