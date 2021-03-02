Президент України Володимир Зеленський закликав всіх робити щеплення від COVID-19.

«Всі ми хочемо повернутися до звичного, нормального життя. Без карантинних обмежень, носіння масок та дотримання дистанції. Вакцинація від COVID-19 – ключ до цього. Коронавірус не зникне сам собою і сам себе не переможе. Тому закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не «робити собі нерви», – написав Зеленський у фейсбуці.

Він запевнив, що загалом кількість вакцин буде достатньою, щоб цьогоріч забезпечити щеплення від коронавірусу для всіх охочих.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).

З 1 березня українці можуть записатися в онлайн-чергу на безкоштовну вакцинацію. За перший день це зробили понад 44 тисячі людей.

2 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції.