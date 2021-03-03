Мінцифри: 100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19

100 тисяч українців записалися в лист очікування для вакцинації проти коронавірусу. Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. 87 тисяч записалися через застосунок «Дія», 9,9 тисячі – через портал Дія, 2,8 тисячі – за допомогою контакт-центру МОЗ», – написав Федоров.

Міністр нагадав, що послуга доступна онлайн з 1 березня. У перший день у чергу на вакцинацію записалися більш ніж 44 тисячі людей.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).