ДПСУ: ознаки гострої респіраторної хвороби – не підстава для заборони на в’їзд до України

За період між 1 березня 2020 року та 1 березня 2021 року Держприкордонслужба відмовила в перетині державного кордону 1,1 тисячі іноземців та осіб без громадянства через те, що вони не мали страхового полісу, який діяв би на час перебування в Україні і покривав витрати на лікування COVID-19 та обсервацію. Про це відомство повідомило Радіо Свобода у відповідь на запит.

«Водночас, інформуємо, що відповідно до законодавства України наявність ознак гострої респіраторної хвороби не є підставою для відмови особі в перетині державного кордону на в’їзд в Україну», – повідомили в Держприкордонслужбі.

В Україні за останню добу виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.