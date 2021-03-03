У ДПСУ назвали «маніпуляцією» дані про буцімто збільшення пасажиропотоку до Криму через адмінкордон

У Держприкордонслужбі України назвали маніпулятивною поширювану окупаційною владою Криму інформацію про буцімто 15-відсоткове зростання кількості громадян, які в’їжджають на півострів через адмінкордон із Херсонською областю.

Як повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії речник ДПСУ Андрій Демченко, за останні два тижні українські прикордонники насправді фіксують «незначне» збільшення загального пасажиропотоку через адмінкордон.

Так, за останній тиждень пункти пропуску перетнули 5200 громадян, а тижнем раніше, в період з 15 до 21 лютого, цей показник склав 3700 осіб.

«Однак, якщо аналізувати матеріали, які озвучили окупанти щодо збільшення потоку громадян, які їдуть до них, на 15 відсотків, то можу сказати, що вони, м’яко кажучи, маніпулюють даними, оскільки ми, навпаки, фіксуємо збільшення кількості громадян, які виїжджають з Криму», – сказав Демченко.

Він повідомив, що за минулий тиждень на материкову Україну з півострова прибуло 2600 громадян, у тому числі 200 дітей, з 16 до 21 лютого – близько 2 тисяч громадян, з яких 50 дітей.

«Карантин впливав на подорожі людей, особливо, що стосується вирішення нагальних справ. Не виключаємо, що саме це і вплинуло на певне збільшення потоку громадян. Після вирішення своїх питань люди могли повертатися до Криму, чим і маніпулюють окупанти», – пояснив Демченко.

Він додав, що середньодобовий показник перетину адмінкордону як на в’їзд, так і на виїзд, коливається в межах 500-800 осіб.

«Ці показники набагато нижчі, ніж були до пандемії», – зазначив прессекретар Держприкордонслужби України.

При цьому він нагадав, що загалом за 2020 рік адмінкордон між анексованим Кримом і Херсонською областю перетнули майже 570 тисяч громадян, що в 5 разів менше, ніж у 2019 році.

3 березня у Роспотребнагляді в Криму і Севастополі заявили, що за останній тиждень потік громадян, які в’їжджають через адмінкордон із Херсонською областю на територію Криму, збільшився на 15% порівняно з попереднім періодом.

Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».