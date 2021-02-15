В українського омбудсмена повідомили про порушення на адмінкордоні Криму з Херсонщиною

Представник уповноваженої Верховної Ради України щодо дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим і Севастополя Ірина Веригіна і регіональний представник офісу українського омбудсмена Февзі Каракаш відвідали КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю.

Як повідомила Ірина Веригіна на своїй сторінці у фейсбуці, на пункті пропуску були зафіксовані порушення.

«Моніторами встановлено, що Херсонська обласна державна адміністрація не забезпечила належне функціонування пункту експрес-тестування на визначення коронавірусу SARC-CoV-2 на КПВВ «Каланчак»», – повідомила Веригіна.

Як зазначила представниця омбудсмена, пункт тестування розташований у сервісній зоні в приміщенні віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради. У зв'язку з цим робота пункту тестування і час прийому пов'язані з роботою цього центру, окремого входу пункт не має.

«Під час моніторингу встановлено, що на території сервісної зони наявні покажчики розташування пункту проведення тестування. Разом із цим, на час перевірки пункт експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARC-CoV-2 був зачинений, попри те, що працівник центру надання адміністративних послуг Чаплинської селищної ради був на робочому місці, а приміщення було відкрите», – зазначила Веригіна.

Також представники омбудсмена поспілкувалися з громадянами, які перетинають адміністративний кордон, й охочими пройти експрес-тестування.

«Громадяни висловили невдоволення з приводу відсутності працівників, які здійснюють тестування. Водночас їм запропонували самостійно проїхати до центру первинної медико-санітарної допомоги у смт Каланчак та пройти тестування саме там», – повідомила Веригіна.

Як повідомив працівник ЦНАП представникам українського омбудсмена, у дні, коли проводиться тестування, в приміщенні накопичується від 30 до 50 осіб, проте працівники пункту тестування не дезінфікують приміщення, що становить загрозу зараження коронавірусом.

Наприкінці січня Ірина Веригіна відвідала пункт експрес-тестування на COVID-19 на КПВВ «Чонгар» і повідомила про низку порушень.

Кабінет міністрів України на початку січня доручив Херсонській облдержадміністрації розмістити на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю пункти, де проводитимуть експрес-тестування на антитіла до COVID-19.