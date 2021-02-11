У Криму суттєво обмежили право на пересування – місія ООН в Україні

Підконтрольна Росії влада анексованого Криму під час пандемії COVID-19 суттєво обмежила право на пересування людей, що проживають на півострові, повідомила голова Моніторингової місії ООН в Україні Матильда Богнер.

«Наприклад, ми бачимо, що окупаційна влада в Криму обмежила перетин адмінкордону з гуманітарних підстав і дозволяє тільки один такий перетин. Це досить диспропорційний захід, який обмежує право на вільне пересування людей. Це впливає на можливість реалізації інших соціальних прав, як працевлаштування, навчання, право зустрітися з рідними або подбати про своїх рідних за часів пандемії», – сказала Богнер під час виступу на форумі «Україна 30. Крим і Донбас проти вірусу» 10 лютого.

Як приклад таких обмежень Богнер навела ситуацію з 20 абітурієнтами, які виїхали на материкову частину України для проходження ЗНО, проте вдруге не змогли виїхати з Криму, щоб почати навчання.

«Прикордонна служба ФСБ не дозволяє жителям Криму, у яких є і російський, і український паспорти, використовувати український паспорт, коли вони хочуть поїхати на материкову Україну. На них накладають штрафи, якщо побачать український паспорт. Важливо пам’ятати, що приблизно 30 тисяч кримчан не мають російського громадянства. Ці люди розглядаються окупаційною владою як іноземці, але серед них є громадяни України. Це означає, що за часів пандемії вони можуть залишити півострів виключно без можливості повернутися», – додала Матильда Богнер.

Раніше міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія намагалася використовувати пандемію для легалізації своєї присутності в анексованому Криму і окремих частинах Донецької та Луганської областей.

У Держприкордонслужбі України повідомляли, що в 2020 році адмінкордон між окупованим Кримом і Херсонською областю перетнули 538 тисяч громадян і 75 тисяч транспортних засобів. Це в п’ять разів менше, ніж у 2019 році.