Одному з організаторів незаконного «референдуму» на Луганщині винесли вирок – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що на Луганщині присудили п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки одному з організаторів незаконного «референдуму» на Донбасі 2014 року.

«У березні 2020-го прикордонники викрили місцевого жителя, який у 2014 році виконував функції голови виборчої комісії на незаконному «референдумі» в населеному пункті Передільське, що на Луганщині. Учора, 23 лютого 2021 року, Біловодський районний суд Луганської області визнав громадянина України, причетного до організації та проведення нелегітимного «референдуму», винними у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки», – йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.

У відомстві кажуть, що продовжують працювати над «виявленням та притягненням до кримінальної відповідальності прихильників «руського міра».

У 2014 році на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу пройшов так званий «референдум», після якого угруповання «ДНР» та «ЛНР» проголосили «незалежність» і попросилися до складу Росії. Київ назвав ці «референдуми» незаконними. Москва тоді заявила, що «з повагою» ставиться до результатів голосування, але не визнала їх.