В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 3 271 людину, 4 837 людей одужали, померли 194.

Протягом доби провели 83 086 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (868), Житомирській (886), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 374 762 людини, 26 591 людина померла.