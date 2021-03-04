Глава МЗС Словаччини вибачився за жарт свого прем’єра про Закарпаття в обмін на російську вакцину

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за невдалий жарт словацького прем’єр-міністра Ігоря Матовича про передачу Росії Закарпаття в обмін на вакцину «Спутнік V».

«Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем’єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини», – написав Корчок у фейсбуці.

2 березня в радіоефірі в Матовича запитали, що саме він пообіцяв Росії в обмін на російську вакцину від COVID-19. «Закарпатську Україну», – відповів прем’єр.

Згодом Матович заявив, що нічого не обіцяв росіянам, а хотів надати людям безпечну вакцину.

За день до цього уряд Словаччини повідомив про закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини «Спутник V». Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала рішення купити російську вакцину.