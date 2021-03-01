Словаччина отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу

Словаччина отримала першу партію з 200 000 доз Sputnik V, ставши другою державою-членом Європейського Союзу, яка отримала російську вакцину від коронавірусу.

Словаччина слідом за Угорщиною вирішила використати російську вакцину, навіть незважаючи на те, що вона не отримала схвалення органу-регулятора – Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович назвав придбання російської вакцини правильним кроком, оскільки, на його думку, «COVID-19 нічого не знає про геополітику».

Словаччина заявила про закупку загалом 2 мільйонів вакцин Sputnik V і очікує, що половина буде доставлена в цьому місяці.

У МОЗ країни зазначили, що вакцинація Sputnik V може розпочатися через кілька тижнів.

У серпні Росія схвалила Sputnik V, першу в світі вакцину проти COVID-19, що спонукало вчених усього світу засумніватися в її безпечності та ефективності, оскільки вона була зареєстрована до того, як стали доступні результати третьої фази досліджень.

Але на початку лютого в медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%, приблизно на тому ж рівні, що і у сновних західних вакцин.

Вакцина Sputnik V схвалена для використання приблизно в 30 країнах.