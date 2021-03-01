У Чехії починають діяти нові правила карантину. Поліція й військові стежитимуть за дотриманням

Від 1 березня в Чехії вступають у силу нові правила й обмеження в щоденному житті громадян, спрямовані на боротьбу з епідемією коронавірусного захворювання COVID-19.

За дотриманням правил стежитимуть 26 тисяч поліцейських, яким допомагатимуть близько чотирьох тисяч чеських військових. У містах і селах вони перевірятимуть, чи всі громадяни носять респіратори, чи не виходять за межі встановленої відстані від місця проживання, чи зачинені кафе, ресторани, крамниці.

Поліція і військові перевірятимуть також стан дотримання правил у поїздах і міському транспорті.

За порушення правил особа буде зобов’язана заплатити штраф – від 10 тисяч до 20 тисяч крон – у перерахунку від 460 до 920 доларів.

Заступник керівника поліції Чехії Мартін Вондрашек при цьому наголосив, що в перші дні березня поліція при перевірках дотримання встановлених правил буде більш толерантною до порушників, однак, починаючи з другої половини тижня, порушників правил пільги чи полегшення вже не чекатимуть.

Минулого тижня на надзвичайному засіданні чеського уряду ухвалили рішення про встановлення нового надзвичайного стану в країні, який триватиме 30 днів, починаючи від 27 лютого.

Від 1 березня встановлюють нові, більш жорсткі правила щоденного життя громадян, зокрема, забороняється віддалятися від місця свого проживання.

У разі потреби це зробити (наприклад, дорога на роботу, до лікаря чи по продукти) під час перевірки буде потрібно показати поліцейським підготовлене заздалегідь письмове пояснення, коли і з якою метою громадянин залишив своє місце проживання.

Забороняється залишати місце проживання між 21:00 і 5:00. Повсюди в транспорті, в крамницях, інших громадських місцях потрібно мати респіратор рівня FFP-2, звичайної захисної маски вже недостатньо.

Закриваються дитячі садки і школи, відкритими ці заклади будуть тільки для дітей, батьки яких працюють у системі захисту і охорони здоров’я. Зменшиться число відкритих крамниць, без яких можна обійтись, а також кількість громадського транспорту на лініях.

Ухвалення нових правил і обмежень пов’язане з епідемією COVID-19, рівень якої не спадає. Як заявив чеський міністр охорони здоров’я Ян Блатни, «запроваджені обмеження можна буде будь-коли скасувати, як тільки ситуація з коронавірусом стабілізується.